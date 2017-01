Isola dei Famosi 2017, ecco tutti i concorrenti ma arriva un clamoroso NO!

L‘Isola dei Famosi 2017 partirà su canale 5 il prossimo 30 gennaio. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sul cast ma non sembrano esserci molti dubbi sui vip che sbarcheranno in Honduras.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ECCO I CONCORRENTI

Sull’Isola dei famosi 2017 sbarcheranno sicuramente Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017, inoltre, ci saranno sicuramente Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante, l’ex tronista Lucas Peracchi, Rocco Siffredi, l’attrice a luci rosse Malena e il rapper Moreno. Per quanto riguarda l’inviato, sarà Stefano Bettarini che prenderà il posto di Alvin. In studio con Alessia Marcuzzi, invece, ci sarà Vladimir Luxuria.

Sull’Isola dei Famosi 2017, inoltre, ci sarà anche Nathalie Caldpnazzo mentre chi non ci sarà sicuramente è l’attrice Francesca Dellera che, nelle ultime ore, era stata accostata alla nuova edizione dell’Isola.. “Si tratta di una notizia inventata di sana pianta, completamente falsa e destituita di qualsiasi fondamento”, si è limitata a dichiarare l’attrice smentendo così la sua partecipazione al reality di canale 5.