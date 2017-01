Le coppie più sexy di sempre della tv: a distanza di anni vincono ancora loro!

La Cbs ha stilato la classifica delle coppie più sensuali di tutti i tempi della televisione e a sorpresa a vincere è ancora una coppia di Beverly Hills 90210 Sono passati quasi vent’anni dall’ultimo episodio ma Beverly Hills 90210 resta una delle serie tv più amate di tutti i tempi. Le storie di Brandon e Brenda Walsh e dei loro amici Dylan, Kelly, Donna, Steve, David e Andrea appassionano ancora oggi milioni di persone in tutto il mondo al punto che Beverly Hills 90210 resta una delle serie tv che bisogno assolutamente vedere. Se i trentenni di oggi rivivono le emozioni degli anni del liceo, gli adolescenti di oggi possono imparare molto da una trama che, nel corso delle stagioni, diventa sempre più avvincente.

LE COPPIE PIU’ SEXY DI SEMPRE: VINCONO ANCORA BRENDA E DYLAN

Uno dei primi amori nati a Beverly Hills 90210 è quello di Brenda Walsh e Dylan Mckay. Lei era la classica brava ragazza che si innamora del bello e dannato. La loro è stata subito una storia importante e complicata con il padre che, sin dal primo appuntamento, cerca di allontanarli fino a separarli definitivamente spedendo Brenda in Francia. L’amore che ha unito Brenda e Dylan è stato sicuramente il più amato dai fans di Beverly Hills 90210 che avrebbero voluti vederli insieme nell’episodio finale. Anche Luke Perry, nel lanciare il suo messaggio d’incoraggiamento a Shannen Doherty, ha rivelato che quella di Dylan e Brenda è stata la sua coppia preferita. Ancora oggi, a distanza di anni, Brenda e Dylan formano la coppia più sexy della tv. Ad eleggerla è stata la Cbs che l’ha messa in cima alla lista delle coppie più sexy di sempre.

Quali sono le altre coppie più sensuali della tv? In questa speciale classifica troviamo:

–Alicia Florrick, in The Good Wife, e l’amico-collega Will Garder che danno vita ad una scena di sesso in ascensore;

-Patrick Jane e Teresa Lisbon di The Mentalist;

-Kensi Blye e Martin “Marty” Deeks di NCIS Los Angeles;

-Elizabeth McCord e Henri McGill di Madame Secretary;

– Irene Adler/Jamie Moriarty e Sherlock Holmes di Elementary;

-Sam e Diane di Cin Cin;

-Dale “Barbie” Barbara e Julia Shumway di Under the Dome;