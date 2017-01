Tina Cipollari stronca Gemma Galgani: parole al veleno contro la dama del trono over

Tina Cipollari torna a puntare il dito contro Gemma Galgani. La bionda opinionista ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Donna al top in cui ha parlato ancora una volta della dama storica del programma di Maria De Filippi.

TINA CIPOLLARI, PAROLE AL VELENO CONTRO GEMMA GALGANI

Tina Cipollari ammette di divertirsi ancora molto a Uomini e Donne: “A divertirmi sono soprattutto gli ospiti, che cambiano ogni volta e rendono unica ogni puntata. Gemma è meglio che la mettiamo sul piano divertente visto che dopo 6 – 7 anni è ancora con noi a cercare l’uomo della sua vita”.

La bionda opinionista non terrebbe mai ai corsi di seduzione tenuti da Giorgio Manetti: “So che Giorgio tiene questo corso ma credo che dovrebbero parteciparvi tutte quelle donne che non sanno come fare a trovare l’anima gemella. Io personalmente non vi parteciperei mai perché so bene come sedurre un uomo, per cui non ho bisogno di lezioni”.

La Cipollari, poi, ammette che c’è solo una cosa che cambierebbe di se stessa: “Ad essere sincera, l’unica cosa che vorrei cambiare riguarda il mio peso. Vorrei perdere quei chili in più che vanno e vengono e che ho messo su durante le mie tre gravidanze, soltanto questo, perché il resto tutto sommato mi va bene, non avendo difetti fisici tali da fami vivere male la mia vita….”.