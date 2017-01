Antonella Mosetti in ospedale: la figlia Asia rivela il motivo dell’operazione

Non sono state delle vacanze natalizie felici per Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex lolita di Non è la Rai ha subito un’operazione chirurgica che ha preoccupato i fans. A svelare il motivo dell’intervento chirurgico è stata la figlia Asia con un post pubblicato su Facebook.

ANTONELLA MOSETTI, LA FIGLIA ASIA RIVELA IL MOTIVO DELL’OPERAZIONE

Dopo aver ricevuto tantissime domande sulle condizioni di sua madre, Asia Nuccetelli che ha scritto una bellissima dedica alla madre, ha deciso di confessare i motivi dell’operazione chirurgica a cui nei giorni scorsi è stata sottoposta Antonella Mosetti.

“Mamma ha avuto un piccolo intervento alle ovaie. Ora va tutto bene, è tutto risolto. Non nascondo che abbiamo passato delle vacanze di Natale un po’ così, ma lì per lì abbiamo preferito non dilaniare la notizia. Non sapendo ancora cosa dovesse fare o meno. Grazie per la vostra preoccupazione e le vostre domande, sono gesti che fanno bene al cuore. Sia il mio che il suo.. Ora sta in formissima come potrete vedere anche dai vari social quindi tranquillissimi”.

Asia Nuccetelli, poi, ha risposto per le rime a chi, anche in un momento di sofferenza, ha puntato il dito contro sua madre. “Qualcuno abbia la decenza in una situazione del genere di tacere, ci sono altre occasioni in cui sfoggiare la vostra cattiveria”.