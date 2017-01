Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, la clamorosa decisione: come reagirà Belen?

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez hanno deciso di lasciare l’Italia. L’ex tronista e la sorella di Belen si trasferiranno a Los Angeles dove Monte ha ottenuto un posto all’Actor’s Studio per studiare recitazione.

FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ, ADDIO ALL’ITALIA

Ad annunciare la decisione è stato Francesco Monte in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio: “Cecilia potrà continuare a seguire da lì la sua linea di costumi, trarne beneficio per avere nuove idee, nuovi spunti. In Italia né io né lei abbiamo nulla da perdere, mentre in America avremmo molte più opportunità” ha dichiarato l’ex tronista.

“Siamo già stati a Los Angeles e in diverse occasioni dei talent scout ci hanno fermato per proporci dei lavori. Cecilia ha avuto molte proposte per lavorare come modella negli States. Ho sensazioni positive riguardo alla nostra avventura americana” ha aggiunto Francesco.

I progetti di vita insieme: “Il matrimonio è nei nostri piani, ma non è una cosa imminente. E, comunque, siamo d’accordo che quando accadrà, ci sposeremo in Puglia!” ha rivelato Monte.

“DiCaprio è il mio idolo, sogno di arrivare ad avere anche solo metà del suo talento. Sono pochi gli attori italiani della nostra generazione che hanno cercato di approdare nel mercato cinematografico americano. Penso che ciò avvenga perché, oltre a ragionare con negatività, si ha paura di rischiare” ha concluso l’ex tronista.