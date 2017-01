Raffaella Modugno, attacco al veleno contro Tina Cipollari: “Si è comportata male”

Raffaella Modugno e Tina Cipollari sono stati due delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Pechino Express. Tra la modella e la bionda opinionista di Uomini e Donne c’è stato un acceso litigio sul quale è tornata in un’intervista la modella.

RAFFAELLA MODUGNO, PAROLE AL VELENO CONTRO TINA CIPOLLARI

Ai microfoni del settimanale Donna al Top, Raffaella Modugno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Tina Cipollari: “Mi dispiace solo che quando abbiamo litigato sia andata in onda una piccola parte di quello che è successo e ovviamente a favore suo. Lei aveva sbagliato ed erano tutti dalla mia parte, ma non si è visto, mi ha rivolto delle accuse gratuite, non vere e così sono scoppiata, lei si è comportata davvero male. Ma stiamo parlando di Tina Cipollari?!?!”.

Sul calendario sexy: “Mi confronto sempre con la mia famiglia. Mio padre mi ha detto che so da sola cosa sia giusto per me e, anche per il caleario, mi ha detto di vivere questa scelta in modo sereno”.

La vita privata: “Non parlo con piacere della mia storia appena conclusa e non è tra le mie priorità trovare un nuovo amore, ora penso allo studio e al lavoro, certo se dovesse arrivare ben venga”.

L’uomo dei sogni: “Ambizioso, che non si ferma alle prime problematiche, che trova sempre il lato positivo delle cose e che non si abbate mai, desidero un uomo sicuro al mio fianco”.