Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, l’annuncio sul matrimonio

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno da poco festeggiato il primo mese d’amore. La coppia è tornata recentemente nello studio di Uomini e Donne come ospiti annunciando ai microfoni di Maria De Filippi di aver iniziato una convivenza. I due piccioncini, però, almeno per il momento, non hanno alcuna intenzione di convolare a giuste nozze.

RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO, LA VERITA’ SUL MATRIMONIO

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non si sposeranno, almeno per il momento. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sul matrimonio ai microfoni del settimanale Vip. “Riccardo Gismondi ha risposto che di progetti ne hanno tanti ma che preferiscono fare le cose con calma, vivendo il sentimento giorno dopo giorno. Prima o poi, conclude il ragazzo, tutti si sposano e lui non lo esclude di certo… ma ora è davvero presto!”.

“Avevo paura che la convivenza con lei fosse molto più disastrosa e invece Camilla è più matura di quanto immaginassi!” ha spiegato l’ex tronista, che ha aggiunto: “Dentro casa fa tutto, è già una donna! Abbiamo un grazioso appartamento con un salotto e la cucina, due camere da letto e due bagni”.

Infine, Riccardo Gismondi ha svelato il segreto della sua unione con Camilla Mangiapelo: “Il fatto che siamo lo stesso tipo di persona. È divertente quando ci scrocchiamo la schiena alla stessa maniera o quando ci sincronizziamo sulle cose da fare senza neanche parlare”.