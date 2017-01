Valeria Marini annuncia: “Finalmente ho trovato l’amore”

Valeria Marini, dopo il successo ottenuto come concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata in tv come ospite Parliamone sabato durante la quale ha annunciato di aver trovato l’amore.

VALERIA MARINI HA TROVATO L’AMORE

“Io non ho fatto vacanze. Uscita dal Gf Ring, ops Vip, ho cominciato le Prove dello spettacolo al Teatro Margherita quando gli altri avevano già cominciato. Tranne alla Vigilia ho sempre lavorato, anche il giorno di Natale e a Capodanno. Per fortuna lo spettacolo sta avendo molto successo, piace molto” – ha dichiarato Valeria Marini ha ha poi aggiunto – “Io sono veramente in un momento vulcanico. L’amore giusto arriverà nel 2017. Se io dicessi che l’ho incontrato il primo dell’anno? E’ del segno del Cancro, io ci vado molto d’accordo”.

Sulla differenza d’età in amore, Valeria Marini dice: “Ultimamente si è rovesciata la cosa, per cui oggi non è più solo l’uomo più grande e la donna più giovane. Io ho sempre avuto uomini molto più grandi di me, tipo figura paterna, e ultimamente più giovani. Io sembravo pure più giovane perché per molte cose sono molto infantile. Io penso che l’amore non abbia età come le stelle, è una questione di passione e di interessi. E’ molto difficile oggi trovare sintonia”.

Sul tradimento: “Io sono stata tradita per cui ho tradito, anche a me è capitato. L’ho fatto per vendetta. A volte sono stata tradita molto, ma faccio l’indifferente, rispondo con la stessa arma. Il tradimento viene quando c’è uno squilibrio nel rapporto. I traditori seriali sono più rari oggi”.