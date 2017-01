Il Segreto, anticipazioni dal 9 al 14 gennaio: il ritorno di Aurora, l’arrivo dei Mella, Don Anselmo muore?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 9 GENNAIO

Dopo la morte di Bosco il cui cognome era Montenegro, il giudice decide di affidare il piccolo Beltran a Francisca, il parente più vicino. Severo confida a Raimundo i suoi dubbi sulla responsabilità di Francisca nella morte di Bosco. Raimundo affronta Francisca chiedendole di affidare Beltran ad Aurora. Eliseo minaccia Lucas ma il dottore non si lascia intimidire. Cesar ed Emilia continuano a frequentarsi mentre Alfonso pensa di poter riconquistare la moglie. Il treno da Parigi sul quale viaggia Aurora subisce un drammatico incidente.

IL SEGRETO 10 GENNAIO

E’ il 31 dicembre del 1922 ma a Puente Vejo, a causa della morte di Bosco, nessuno ha voglia di festeggiare. Ad aggravare la situazione arriva la notizia dell’incidente ferroviario del treno sul quale viaggiava Aurora. Alfonso si reca all’appuntamento con Emilia ma le sue aspettative saranno deluse. Eliseo sorprende Sol e Lucas insieme.

IL SEGRETO 11 GENNAIO

Eliseo pretende che Lucas paghi i “servizi” di sua moglie Sol. Aurora arriva a El Jaral e si dice pronta ad affrontare Francisca per avere la custodia di Beltran. Mariana e Gracia provano a spiegare a Dolores che non la vogliono nella nuova attività. Carmelo decide di spaventare Eliseo.

IL SEGRETO 12 GENNAIO

Francisca dice ad Aurora che non le darà mai la custodia di Beltran e che la legge è dalla sua parte. Rosario, stanca di tante disgrazie, decide di non vivere più a El Jaral. Carmelo e Candela sono preoccupati per l’accordo che Severo vuole fare con Eliseo e, con l’aiuto di Chelo, tendono una trappola al marito di Sol.

IL SEGRETO 13 GENNAIO

Francisca è decisa a tenere con sè Beltran nonostante le richieste di Aurora e Raimundo. Gli abitanti del Jaral chiedono aiuto a Severo per ottenere la custodia di Beltran. Nel frattempo, Severo mette in atto un piano per liberarsi di Eliseo. Dolores rinuncia a partecipare al negozio di Mariana e Gracia. Alfonso è sempre più fuori controllo mentre Don Anselmo ha problemi di salute.

IL SEGRETO 14 GENNAIO

Don Anselmo sviene di fronte a Rosario e Prado. Eliseo si comporta senza pudore ed Emilia si vede costretta a cacciarlo dalla locanda. Su consiglio di Emilia, i Mella incontrano Aurora per acquistare El Jaral. Il giudice nega ad Aurora la custodia di Beltran. Quando la giovane comincia a pensare ad un piano per prenderlo, sua nonna si presenza a El Jaral.