Emma Marrone, la dichiarazione che non ti aspetti sugli uomini

Emma Marrone torna a parlare del suo successo e degli uomini. La cantante salentina ha aperto il suo cuore in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Movie Mag”.

EMMA MARRONE, LA DICHIARAZIONE CHE NON TI ASPETTI

Emma Marrone che, nel lavoro continua a raccogliere grandissimi successi, ama circondarsi di uomini. Il motivo? A svelarlo è proprio la cantante salentina: “Sul lavoro sono una donna un po’ atipica, mi impongo molto, sono quasi un dittatore, non ho avuto problemi a gestire il mio produttore o la mia band sul palco, ho degli ‘attributi’, mi circondo di molti uomini forse per poterli tenere a riga e comandarli, non ho avuto particolari esperienze di sessismo”.

Su Amici: “Non è il talent show che fa la persona, la persona che si affaccia al talent show è già fatta così, per me Amici è stata la piattaforma dove ho dimostrato ciò che sapevo fare all’epoca e avrei potuto fare dopo, me lo sono costruita giorno per giorno, nessuno ti regala niente, anzi adesso si sono un po’ ammorbiditi i giudizi nei confronti di chi partecipa ai talent e tutt’ora devo dimostrare il doppio rispetto a miei colleghi solo perché ho vinto Amici”.

Il cinema: “Io nel cinema? Non ci si può svegliare la mattina e dire ‘faccio l’attore’, sicuramente deve esserci un progetto in cui la posizione del cantante sia precisa e ben definita perché altrimenti significherebbe ridurre a zero il mestiere dell’attore. Non nascondo, però, che se un regista un domani mi proponesse un ruolo adatto alla mia personalità perché no…? Ad esempio dal mio amico Ferzan Ozpetek o da Giovanni Veronesi o da Sorrentino”.