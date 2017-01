Riccardo Gismondi svela tutto: “Ecco perché ha scelto Camilla e non Martina”

Riccardo Gismondi ha deciso di svelare tutto e raccontare i motivi che lo hanno spinto a scegliere Camilla Mangiapelo e non Martina Luchena come invece si aspettavano molti fans di Uomini e Donne.

RICCARDO GISMONDI, TUTTA LA VERITA’ SULLA SCELTA

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vip, Riccardo Gismondi ha vuotato il sacco raccontando tutti i retroscena sulla sua scelta. “Di Martina, in un primo momento, mi aveva colpito la maturità perché la reputavo una persona con cui poter fare certi discorsi. Poi, nel momento in cui è arrivata Camilla, ho cambiato idea. Di lei mi ha colpito tutto, anche quella parte ingenua che l’ha messo in mezzo ai casini con Giulia De Lellis. È una persona che non mostra a tutti chi è, mette una sorta di scudo con il suo carattere forte ma è tutt’altro. È dolce, premurosa…” ha dichiarato Riccardo Gismondi che ha poi parlato anche delle ultime esterne. “L’ultima che hanno fatto vedere con Martina risaliva almeno ad un mese prima. Subito dopo ne avevo fatta un’altra con Camilla, dove avevo capito che qualcosa era scattato. Per una settimana, poi, non ho voluto vedere nessuna delle due proprio per capire i miei sentimenti. E in quei giorni l’unica persona che mi mancava era proprio lei!” ha confidato l’ex tronista.

“Mi dispiace non averle regalato una scelta più scenografica, con le sedie rosse e un bel discorso, ma per fortuna a lei questo non importa. Chiunque dica che la scelta di Camilla sia stato un ripiego vuol dire che non ha seguito il trono. Si è capito da subito che la guardavo diversamente dalle altre”, ha concluso Riccardo Gismondi.