Sonia Lorenzini e Alessandro Calabrese: le clamorose rivelazioni di Lidia Vella

Sonia Lorenzini e Alessandro Calabrese stanno animando il trono classico di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione, Sonia Lorenzini e Alessandro Calabrese hanno avuto un nuovo confronto in seguito al quale la tronista ha deciso di non portarlo in esterna. Ad aggiungere nuovi particolari alla vicenda è la grande delusa Lidia Vella.

SONIA LORENZINI E ALESSANDRO CALABRESE, LE PAROLE DI LIDIA VELLA

Lidia Vella è tornata a parlare di Sonia Lorenzini e Alessandro Calabrese. L’ex gieffina di è lasciata andare nel corso della sua rubrica in onda su Radio Radio, nel corso del programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli: “Leggendo le anticipazioni ho scoperto una cosa che non è vera, ovvero il fatto che io mi sia messa in contatto con Sonia. Le cose non sono andate proprio così – svela Lidia, che aggiunge – è stata Sonia a mettersi in contatto con me tramite un’amica che non sapevo di avere in comune con lei”.

“Volevo poi dire che a me di tutta questa situazione interessa che la gente capisca chi ha detto la verità e chi bugie. Io voglio uscire da questa situazione che ritengo sporca e che non fa parte della mia personalità e dei miei valori“, aggiunge ancora Lidia.

“Andare Uomini e Donne per chiarire questa situazione? Ti dico si e ti dico no. – confessa la Vella a Non succederà più – Ci ho pensato, e direi si perchè il Grande Fratello mi ha insegnato che quando una persona non parla è perchè per la gente ha qualcosa da nascondere e non perchè non voglia sbandierare le proprie cose in televisione. Direi no invece perchè non mi va di vederlo, soprattutto in quel contesto; poi perchè lui sta riuscendo a prendere tutti in giro in studio”.