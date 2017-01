Non si placano i rumors su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo la pubblicazione delle foto dell’incontro in montagna, Belen e Stefano sono tornati al centro del gossip italiano. Nelle ultime ore, a scatenare nuove voci su un presunto ritorno di fiamma tra la showgirl e il ballerino è un gesto di Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, IL TATUAGGIO CON BELEN SCATENA I RUMORS

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui mostra il tatuaggio che condivide con Belen Rodriguez. Se la showgirl argentina sta cancellando il tatoo, il ballerino napoletano non solo non ha alcuna intenzione di cancellarlo ma continua a sfoggiarlo con orgoglio. La foto è stata scattata durante le prove di Amici di Maria De Filippi di cui Stefano è sia un ballerino professionista che il conduttore del daytime.

Ad alimentare ulteriori rumors è stato un gesto fatto da Belen. Il ballerino, infatti, ha pubblicato la foto della calza della Befana con le sue iniziali incise sopra e il brand di cui Belen è testimonial da anni. “La Befana è arrivata anche qui”, ha scritto il ballerino. Belen e Stefano, dunque, sono sempre più vicini?