Una Vita, anticipazioni dal 9 al 13 gennaio: Teresa è la vera Cayetana Sotelo-Ruz?

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 9 GENNAIO

Mauro arresta Teresa per interrogarla sul suo passato: all’inizio non vuole collobare ma poi l’ispettore scopre dal piccolo David che la maestra salva i bambini dai parenti violenti. Prima di lasciarla andare, però, l’ispettore le versa del caffè sulla camicia: avrà la cicatrice che dovrebbe avere la vera Cayetana?

UNA VITA 10 GENNAIO

Fabiana, su ordine di cayetana, cerca inutilmente di riavvicinarsi a Guadalupe. Victor e Trini decidono di allearsi per smascherare Lourdes. Cayetana organizza un pranzo per i veterani. Juliana capisce che Cayetana l’ha usata per recuperare il suo prestigio. Leonor è demoralizzata perchè nessuno vuole pubblicare il romanzo sulle serve.

UNA VITA 11 GENNAIO

Mauro osserva di nascosto Teresa mentre si cambia e vede che ha una grossa cicatrice sull’addome ma la ragazza lo scopre e s’indigna. L’ispettore le fa domande sul suo passato ma lei appare molto turbata. Trini viene a sapere da Fabiana che Lourdes si sta occupando della ristrutturazione al posto di Maria Luisa e Victor scopre che la donna sta risparmiando sui materiali per intascare i soldi di nascosto da Ramon.

UNA VITA 12 GENNAIO

Pablo riesce a farsi dare da Maximiliano tutti i soldi vinti per aiutare Leonor. Casilda salva Martin mentre Teresa sogna un incendio di nascosto, gente che grida e una bambina tra le fiamme.

UNA VITA 13 GENNAIO

Mauro ottiene un altro incontro con Teresa e le mostra la foto delle due bambine in ospedale dicendole che una è lei. Teresa all’inizio rifiuta di ascoltarlo ma poi torna da lui e gli dice che è la vera Cayetana Sotelo-Ruz. Cayetana, nel frattempo, riceve un telegramma dalla regina che si complimenta per le sue opere di beneficienza e la invita a palazzo.