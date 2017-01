Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo l’incontro arriva il clamoroso colpo di scena!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno davvero insieme o i due stanno cercando di ricucire un rapporto per il bene del piccolo Santiago? E’ quello che si chiedono i fans dopo la pubblicazione delle foto dell’incontro che Belen e Stefano hanno avuto in montagna.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, IL GESTO DELLA RODRIGUEZ SVELA TUTTO

Molti fans continua a sognare il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. I due, belli, giovani e famosi, hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il loro, sin dal primo incontro, è stato un amore da copertina e sono tanti coloro che vorrebbero vederli di nuovo insieme. Sui social, alcuni fans, non solo esprimono le loro speranze ma si trasformano in investigatori alla ricerca di indizi sulla vera natura del rapporto tra Belen e Stefano.

Secondo quanto scrivono i fans, nonostante gli sguardi d’amore e i sorrisi che si sono scambiati in montagna, sotto lo sguardo di Santiago, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non torneranno insieme. La prova arriva proprio da Instagram. Alcuni fans, infatti, hanno notato che da circa due giorni la Rodriguez avrebbe smesso di seguire Stefano. Un gesto che, per i followers della showgirl, rappresenterebbe la prova del nove della fine del suo amore per De Martino.

«Veramente Belen non segue più Stefano da ieri»; «Sembrava si fossero riappacificati e poi lei non lo segue più»; «Ora ho visto, peccato, mi ero illusa»; «Ragazzi due minuti fa ho visto che Belen e Andrea (Iannone, ndr) non si seguono più su IG, io ci spero sempre e vedo che Belen segue la mamma di Stefano e la sorella di Stefano. Non mi voglio illudere, ma sono troppo belli insieme». Alcuni hanno chiesto spiegazioni anche a De Martino: «Perché Belen ti ha tolto da Instagram? Non ho parole».