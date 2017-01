Il cavallo piange al funerale del giovane padrone: il video che vi spezzerà il cuore

Aveva solo 34 anni quando, il giorno di Capodanno, si è schiantato con la sua moto perdendo la vita. Wagner de Lima Figueiredo aveva tanti amici, ma uno in particolare, ha spezzato il cuore dei presenti piangendo e disperandosi al suo funerale, tenutosi il 3 gennaio a Paraiba (una cittadina a nord est del Brasile).

Stiamo parlando di Sereno, il cavallo a cui il giovane era legato da diversi anni e che il fratello del defunto, Wando, ha assolutamente voluto portare alle esequie.

Quando parenti e amici hanno sollevato la bara dopo le esequie per portarla al cimitero, Sereno deve aver capito che il suo padroncino se ne stava andando per sempre, e ha cominciato a nitrire e ad emettere versi che tutti i presenti hanno percepito come un vero e proprio pianto.