Claudia Gerini e Andrea Preti, è già crisi? L’attrice rompe il silenzio e svela la verità

Claudia Gerini e Andrea Preti sono usciti allo scoperto come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Chi. Ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’attrice ha parlato del suo rapporto con Andrea Preti chiarendo anche il suo attuale rapporto con Federico Zampaglione.

CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI, LA VERITA’ DELL’ATTRICE

Dopo la fine della storia con Federico Zampaglione, nonostante l’amicizia con Andrea Preti, Claudia Gerini non si sente pronta per un nuovo impegno sentimentale. “Andrea Preti l’ho conosciuto, è vero, le foto le hanno viste tutti, ma ora ci vuole un momento di pausa. Prima me ne andrò per qualche giorno in montagna con mia sorella, poi volo a Los Angeles, da sola. Ne ho bisogno. Meglio chiarirsi le idee in questi casi e capire cosa sia giusto fare. Di certo non è tempo, né il momento per parlare di grandi amore”.

Claudia Gerini, inoltre, di essere legata a Federico Zampaglione da una profonda amicizia: “Siamo diventati migliori amici. Federico rimarrà sempre nella mia vita. Lui per me è diventato un confidente, un amico e resta il padre di nostra figlia Linda. Ci siamo lasciati da quasi un anno, ma non abbiamo avuto il coraggio o forse la consapevolezza di comunicarlo ufficialmente. Sono uscite mie interviste, lo so, ma erano vecchie, fatte in autunno quando stavamo ancora pensando se dirlo o no”.