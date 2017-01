Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, dopo la scelta arriva la sorpresa

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani stanno insieme ormai da un mese. La scelta, però, è stata trasmessa solo nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne.

CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI, LA SORPRESA DOPO LA SCELTA

Quella di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani è stata una scelta particolare. Rimasto con la sola Ginevra tra le sue corteggiatrici, Claudio ha voluto fare ugualmente la sua scelta. Dopo l’ingresso della Pisani, il tronista ha cominciato il suo discorso. “Tu c’eri sempre, ,mi hai sempre aiutato.. Sia che stavamo bene, sia che me ne dicevi di tutti i colori, io tornavo a casa e sorridevo e pensavo a te e ai tuoi occhi. In amore tante cose si dicono con gli occhi.. Sti occhi li volevo vedere diversi, ho voluto vedere solo te. Detto questo vorrei farti vedere una cosa”. Parte rvm che annuncia la scelta. Ginevra Pisani risponde di sì affermando di essere innamorata.

Subito dopo la messa in onda della puntata, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani hanno scritto sui social. “Il 9 dicembre ci siamo scelti per la prima volta ed è ormai un mese che scelgo te ogni giorno, ogni momento, ogni istante.

L’amore non va spiegato, non va insegnato, va semplicemente vissuto e questo siamo IO E TE, il resto lasciamolo agli altri.

When I look into your eyes, everything is so good ‘cause you make a better day for me.

AUGURI A NOI, AMORE MIO” – ha scritto Ginevra per poi aggiungere – “Mi sono innamorata”.

“E io mi sono innamorato di te e dei tuoi occhi“, ha aggiunto l’ex tronista.