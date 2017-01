Isola dei Famosi 2017: una conferma e un rifiuto eccellente, il vip più atteso ha detto no!

L’Isola dei Famosi 2017 partirà ufficialmente il prossimo 30 gennaio. In attesa di conoscere i nomi di tutti i concorrenti ufficiali, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno rilasciato la prima intervista nelle vesti di naufraghe.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA CONFERMA DI WANNA MARCHI E STEFANO NOBILE, LA SMENTITA DI GIANLUCA VACCHI

Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno confermato la loro presenza all’Isola dei Famosi inun’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

“Alcuni criticheranno la nostra scelta ma noi abbiamo sbagliato e pagato tutto quello che c’era da pagare. Oggi siamo due cittadine oneste e pulite che hanno bisogno di lavorare. (…) Cosa volete dalle Marchi? Abbiamo fatto nove anni e passa di carcere. Volete darci la pena di morte?”.

“Sogno di restituire una dignità a mia madre. Non voglio che la gente la ricordi prima come “la regina delle televendite”, poi come “la regina delle truffe”. Mi fa troppo male. Per questo ci mettiamo in gioco e partecipiamo all’Isola dei famosi”, afferma Stefania Nobile.

“Io non provo risentimento verso nessuno. Nemmeno per “Striscia la notizia”, che ha dato il via all’operazione “Tapiro di sale” su cui si è poi basata l’inchiesta giudiziaria (…) Abbiamo bisogno di raccontare chi siamo: due persone pulite e libere con tanto di passaporto e documenti in regola. Noi abbiamo pagato. Io vivo di pensione, che non arriva a 500 euro in totale, dopo oltre 40 anni di contributi versati. (…) Non auguro a nessuno di cadere all’inferno, chiedere una mano e non trovare nessuno che te la tenda” – dichiara Wanna Marchi che poi aggiunge – “Non voglio la pietà di nessuno. Ho cercato lavoro, ma nessuno vuol dare un posto a Wanna Marchi. E poi io nasco e morirò in tv. Io e mia figlia cammineremo sempre a testa alta. Nel bene e… nel bene. Di male non c’è niente! Il male sta negli occhi di chi vuole vederlo a tutti i costi”.

Chi, invece, non ci sarà è Gianluca Vacchi come annuncia un comunicato dello staff dell’imprenditore: “A seguito dei numerosi rumors che si sono susseguiti nei giorni scorsi, smentiamo in maniera categorica la notizia uscita su alcune testate giornalistiche riguardo ad una possibile partecipazione di Gianluca Vacchi al programma ‘L’isola dei famosi“.