Kate Middleton: la sua personal trainer svela il segreto della sua forma perfetta

Louise Parker è conosciuta in Inghilterra in quanto personal trainer delle star. La sua cliente più illustre? Niente meno che Kate Middleton, moglie del principe William e duchessa di Cambridge nonché madre del futuro re d’Inghilterra.

Come saprete, Kate ha sempre mostrato una forma invidiabile, persino a pochissimi giorni dai due parti affrontati per mettere al mondo il piccolo George e la bellissima Charlotte. Come ha fatto? Lo ha svelato la stessa Parker nel suo libro “The Louise Parker Method: Lean For Life: The Cookbook”.

Il percorso che vip come Kate intraprendono con la Parker si basa sempre su quattro pilastri:

pensiero positivo

stile di vita equilibrato

mangiare bene

ottenere risultati in maniera intelligente

E se pensate che Kate non mangi vi sbagliate di grosso: per la duchessa sono previsti tre pasti principali al giorno a base di proteine, carboidrati a basso indice glicemico e grassi sani, e due spuntini.

E poi c’è naturalmente il movimento. Che non significa necessariamente fare sport: basta fare un minimo di 10mila passi al giorno e concedersi 15 minuti di esercizi per tonificare la muscolatura. E prima di andare a nanna niente tablet, pc o smartphone: la mente deve cominciare a riposarsi prima ancora che gli occhi si chiudano perché si possa godere di un vero e proprio sonno ristoratore.