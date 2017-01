L’oroscopo del giorno di Paolo Fox: cosa prevedono le stelle per questo 10 gennaio

La giornata è appena iniziata ma volete già sapere come finirà o come affrontarla al meglio? Paolo Fox su radio Latte e Miele vi “spoilera” volentieri il finale di questo martedì 10 gennaio 2017 per permettervi di superare al meglio difficoltà e sorprese che potrebbero spiazzarvi. Ecco a voi l’oroscopo del giorno!

Ariete

Vi trovate in una condizione a metà tra disagio e opportunità, dunque è un buon periodo per fissare nuove mete da raggiungere. Per voi Ariete è essenziale avere un obiettivo da raggiungere. Agite in questa giornata per quanto riguarda i contatti. L’amore se non è giusto la capirete, febbraio vedrà Venere nel segno che stanzierà a lungo dunque c’è tempo per decidere e capire.

Toro

Unica pecca del momento è questa tendenza a spendere soldi. Il finale del 2017 è piuttosto particolare dal punto di vista economico e non consente gesti azzardati. Chi sa che questo è un anno dispendioso, ora deve cominciare a fare qualcosa di più per il proprio conto corrente. Per i sentimenti è un bel cielo, potreste anche perdonare qualcuno che è stato scorretto con voi.

Gemelli

La voglia di emergere c’è, ma Saturno in opposizione è un ostacolo alto da superare. Vi trovate di fronte a situazioni per cui non è possibile far finta di niente. Facile che in questo periodo abbiate delle idee che non combaciano con quelle delle persone che vi circondano. Oggi evitate polemiche in amore.

Cancro

Prima di aprile-maggio non è possibile modificare un accordo, magari c’è un contratto in scadenza. Chi si muove prima rischia di agire sulla base di pochi elementi a disposizione. Sul lavoro ispiratevi alla logica e alla convenienza. Mercoledì e giovedì sono giornate migliori. L’ambiente che vi circonda è pieno di persone che lasciano a desiderare.

Leone

Avete delle vicende sentimentali controverse. Scorpione, Gemelli, Acquario potrebbero avervi dato filo da torcere. Questo mese non porta una grande carica, ma il 2017 sì. Anche se adesso state studiando nuove situazioni e non sapete come muovervi in amore, sappiate che a febbraio arriva Venere che vi incoraggerà consacrando un sentimento o rinnovando la voglia d’amare. Periodo neutrale per il lavoro: non ci sono grandi novità, ma buoni progetti.

Vergine

Sentite una certa lontananza in amore, alcuni sono troppo presi dal lavoro mentre altri non hanno nessuno. In genere quando vi separate diventate molto diffidenti per paura di soffrire nuovamente. La vita affettiva però può riservare sorprese positive, non fossilizzate i sentimenti.

Bilancia

Questo giorno vi invita a farvi forza e a trovare le strategie migliori per uscire da un periodo di grandi scelte. Una strada prima o poi va percorsa, in questo periodo vi accontentate anche se chi ha fatto un passo decisivo per portare avanti un progetto, non se ne pente.

Scorpione

Avete bisogno di riflettere e parlare. Le festività non sono state facili, ma questo è un momento di incontri migliori. Chi ha vissuto una crisi può riaccendere la passione. I rapporti con Vergine e Capricorno possono essere i migliori. Dovete cercare di mettere in sesto la vostra forma fisica.

Sagittario

Periodo un po’ polemico in famiglia. Lasciate passare gennaio, è un mese confuso o di progettazione rispetto a cose più importanti che capiteranno in seguito. Da venerdì qualcuno inizierà un nuovo ciclo di vita o finirà un ciclo di cure e di tensioni iniziate dall’estate.

Capricorno

Giornata particolare. Vorreste cambiare le regole del gioco ma non è facile anche perché in genere siete voi a dare le regole agli altri. Da questa sera qualcuno potrebbe risentire di qualche tensione. Pensate al futuro con più serenità anche in amore.

Acquario

Ci sono perplessità dal punto di vista della salute. Curate di più il vostro fisico, è importante. Se non date spazio alle esigenze del vostro corpo, la guarigione è più lenta. Bel cielo, ma venerdì ci sarà un lieve calo. Attenzione non solo ai rapporti, ma alla vostra stabilità fisica.

Pesci

La Luna è ancora dissonante, ma Venere e Marte sono in ottimo aspetto. L’umore dunque non è eccezionale ma le occasioni per parlare e decidere non mancheranno. L’importante è non fermarsi, il vostro è un oroscopo di miglioramento: febbraio è un mese di grandi risultati. C’è chi ha voglia di famiglia e di stare accanto a una persona amata: il cuore domina la scena.