Sanremo 2017: Maria De Filippi ha detto sì con un giallo!

Maria De Filippi ha detto sì a Sanremo 2017. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, è quasi confermata la presenza di Maria De Filippi a Sanremo 2017 accanto a Carlo Conti anche se, nelle ultime ore, è scoppiato un giallo.

SANREMO 2017: MARIA DE FILIPPI SMENTISCE ALFONSO SIGNORINI

«Caro Carlo, accetto il tuo invito, sarò a Sanremo». Con queste parole, Maria De Filippi avrebbe confermato la sua presenza sul palco del Teatro Ariston in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. Poco fa, però, la stessa Maria De Filippi, come scrive Panorama, ha smentito in parte lo scoop del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

«Alfonso Signorini è sicuramente un grande direttore di giornale perché riesce, attribuendomi una conversazione immaginaria tra me e Carlo Conti peraltro mai avvenuta e tantomeno mai dichiarata al giornalista di Chi, ad anticipare un ipotetico sì alla mia presenza a Sanremo. Domani ci sarà la conferenza stampa di Sanremo e se sarò presente al Festival sarò presente lì e le conversazioni non saranno più immaginarie ma reali».

Domani, mercoledì 11 gennaio, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2017 durante la quale verranno svelati tutti i retroscena del Festival. Ancora top secret il ruolo di Maria De Filippi. Accanto a Carlo e Conti e Maria De Filippi dovrebbe esserci anche Miriam Leone. Tra i primi ospiti certi ci sono invece Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Paola Cortellesi e Miriam Leone.