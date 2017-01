Uomini e Donne, scoppia la guerra: battute al veleno tra Camilla e Martina, la reazione di Riccardo

Scoppia la guerra tra le ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo e Martina Luchena. Complice la puntata di Uomini e Donne dedicata ai viaggi post scelta, tra Camilla e Martina sono volate frecciatine al veleno.

UOMINI E DONNE, E’ GUERRA TRA CAMILLA MANGIAPELO E MARTINA LUCHENA

Dopo la messa in onda del viaggio di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Martina Luchena, su Instagram Stories, ha scritto: “E comunque volevo ringraziare Canale 5 per queste emozioni” . Una vera e propria frecciatina quella lanciata da Martina che ha voluto evidenziare la mancanza di emozioni nel vedere insieme Riccardo e Camilla.

La risposta della Mangiapelo non si è fatta attendere. La giovane fidanzata di Riccardo Gismondi ha così reagito: “Anche dopo un mese… ma quando te passa?”. A chi l’ha criticata per avere prontamente replicato a Martina Luchena, Camilla Mangiapelo ha aggiunto: “Non mi serve guardare le sue storie per vedere le st*****te che posta, le ripostano le sue fan e purtroppo mi capitano sotto gli occhi”.

Da parte sua Riccardo Gismondi ha confermato di non essersi affatto pentito di aver scelto Camilla Mangiapelo postando su Instagram una foto in cui è insieme alla sua giovane fidanzzata scrivendo: ” Ti voglio affianco a me anche a – 10″.