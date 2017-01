Chiara Ferragni sceglie l’abito di Cenerentola per i Golden Globes

Beverly Hills. La serata dedicata ai Golden Globes si prevede più scintillante che mai, e il red carpet è già bollente. Ma quando lei, Chiara Ferragni, scende dall’auto, il tempo sembra fermarsi.

Per l’occasione, la fashion blogger italiana ha scelto un abito da Cenerentola. “Sei metri di velo color del cielo” per l’abito bustier in organza celeste di Ermanno Scervino che ha fasciato il corpo perfetto della Ferragni incantando i presenti. Tra gli accessori scelti dalla blogger per la serata dei sandali gioiello e un fidanzato vip, il rapper e giudice di X Factor Fedez, con il quale Chiara fa coppia fissa ormai da qualche mese.

Golden Globes 2017 in my Cinderella dress and my new favorite @chiaraferragnicollection star sandals #AmericanDays #ChiaraFerragniShoes Una foto pubblicata da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 9 Gen 2017 alle ore 09:56 PST

Déjà vu #ChiaraLimoniamo #AmericanDays Una foto pubblicata da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 9 Gen 2017 alle ore 07:48 PST