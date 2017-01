Guendalina Tavassi, la nuova vita sui social: “Anche Instagram è un lavoro”

Dopo aver ottenuto il successo e la popolarità, Guendalina Tavassi si è allontanata dal mondo dello spettacolo per fare la mamma e la moglie. Sposata con Umberto D’Aponte, si occupa dei tre figli Gaia, Chloe e Salvatore per i quali ha dovuto rinunciare alla sua attività di ristoratrice.

GUENDALINA TAVASSI DESCRIVE LA SUA NUOVA VITA

Ai microfoni del settimanale In Famiglia, Guendalina Tavassi ha parlato della sua nuova realtà. “Per sei mesi ci abbiamo lavorato io e mio marito, addirittura facevamo noi le pizze. Poi ho dovuto darlo in gestione. Il ristoratore non ha vita. Vive nel ristorante giorno e notte, non ci sono né weekend né vacanze. Quindi ho preferito lasciare la gestione in mano al mio socio e dare priorità ai miei figli. Perché è brutto quando ti chiamano per fare qualcosa assieme e poi non si può fare”.

Dopo aver lasciato il suo lavoro, Guendalina Tavassi si occupa soprattuto dei figli e si dedica ai social. “Ho il mio piccolo lavoro su Instagram e altri social. È un impegno che mi piace molto e che riesco a gestire bene. A volte mi capita che qualcuno nei commenti mi scriva ‘Vai a lavorare!’, ma non sanno che dietro ad ogni foto c’è una grandissima fatica. Non è facile fare foto sorridenti con un figlio che piange attaccato a una gamba, una figlia attaccata all’altra, e la più grande che strilla perché vuole uscire”.

Con Umberto tutto procede a gonfie vele: “Siamo simili caratterialmente. E poi mi fa ridere tanto, è buono, è un ragazzo dedito solo alla famiglia. Lavora a Napoli e ogni weekend torna a Roma per stare con noi. A 30 anni pochi farebbero questo sacrificio”.

E sul futuro dice: “Mi piacerebbe presentare un programma comico oppure, avendo partecipato a diversi reality, mi piacerebbe provare a condurne uno”.