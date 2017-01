Stefano De Martino e Belen: la Rodriguez rompe il silenzio, il duro post sui social

Cosa sta accadendo tra Stefano De Martino e Belen? I due torneranno davvero insieme o stann cercando di trasformare l’amore che li ha uniti in una solida amicizia per regalare a Santiago un’infanzia serena e felice? A rispondere a questa domanda sono i social network.

STEFANO DE MARTINO E BELEN, IL DURO POST DELLA RODRIGUEZ

Dopo i commenti dei fans che hanno notato la decisione di Belen di non seguire più Stefano De Martino su Instagram, a spezzare i sogni dei fans più romantici che speravano di rivedere il ballerino napoletano e la showgirl argentina nuovamente insieme, è stata la stessa Rodriguez.

Nelle scorse ore, Belen ha scritto un post durissimo sui social che ha scatenato la preoccupazione del fans. “Il desiderio di ciò che non si ha (le aspettative), il rifiuto di ciò che si ha (i rifiuti), sono le cause della nostra sofferenza. Ma ricorda: ciò che rifiuti ti uccide, ciò che accetti non ti fa male”.

Un post che, secondo i fans, esprime il dolore e la malinconia di Belen per quella che, forse, è stata la fase più bella e felice della sua vita. Quello che ha legato la showgirl e il ballerino napoletano è stato un amore grande, coronato dalla nascita del piccolo Santiago. Tra i due, dunque, è davvero tutto finito?