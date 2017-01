Uomini e Donne, dramma per un tronista: morto a causa di un infarto

Dramma nella famiglia di Uomini e Donne. Nelle scorse ore è scomparso uno dei protagonisti più amati del trono over. Stiamo parlando di Mario Carducci. Ad annunciare la morte del simpatico cavaliere che arrivò nella trasmissione di Maria De Filippi per trovare l’amore, lasciando poi il programma con la dama Brigida, è stato Giuliano Giuliani.

UOMINI E DONNE, IL DRAMMA DI MARIO CARDUCCI

Giuliano Giuliani ha commentato così la notizia della morte di Mario Carducci: “Devo spendere le mie dovute considerazioni su Mario Carducci. Napoletano, si giocava la pensione al lotto. Una simpatia unica, capelli bianchi mal gestiti, un naso importante, un uomo intelligente e modesto che voleva una compagna e…una dentiera nuova. Anche lui ci ha abbandonato. Che tristezza! Me lo ricordo nei camerini, gran fumatore, non parlava male di nessuno e nei suoi occhi grandi si leggeva tanta sofferenza di vita vissuta. Ciao Mario. Troverai alcuni amici che sono partiti prima di te. Ti ricorderò sempre. Un abbraccio caro Mario”.

“Mario stava bene, non era malato. Aveva 80 anni ed era animato dalla simpatia di sempre. Sabato mattina si è svegliato lamentando forti dolori al petto. Si è accasciato pochi istanti dopo, vittima di un infarto. È morto prima che i soccorsi riuscissero ad arrivare sul posto. Si è spento serenamente, ed è stata la figlia a restargli accanto fino all’ultimo momento. Viveva insieme a lei. La sua storia con Brigida era finita. Si sentivano di tanto in tanto, ma negli ultimi tempi non aveva una compagna. I funerali si sono svolti domenica“, ha spiegato poi Giuliano ai microfoni di Fanpage.

“Stamani è deceduto Mario Carducci. Sono molto addolorata. Nel 2012 avevamo partecipato insieme a ‘Uomini e Donne’. Lo ricorderò sempre con grande affetto”, ha scritto invece Brigida Tafaro.