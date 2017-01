Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme? La richiesta della dama

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono tornati ad essere i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione, la dama ha chiesto un nuovo confronto a Giorgio Manetti ricordando una vecchia esterna in cui parlavano d’amore. Maria De Filippi ha deciso di accontentare Gemma e, così, nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, i due si sono chiariti ancora una volta.

UOMINI E DONNE, IL CHIARIMENTO TRA GEMMA E GIORGIO

Ecco tutte le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over pubblicate dal sito di Uomini e Donne.

“Maria sottolinea a Tina che una signora nota quanto sia dimagrita, poi si passa alla sfilata il cui tema è “Amore ai fornelli”; la conduttrice ribadisce che Tina non può votare ma la bionda opinionista si oppone, ha da ridire con una signora del pubblico che la chiama erroneamente Gemma e poi fa una sfilata. Comincia la finalissima, la prima a sfilare è Anna che non si rivolge ad Anahi, si propone in un abito stile chef e la stylist la promuove; voti tra i 7 e il 10 ma c’è anche un 5. Tocca ad Emy che si rivolge ad Anahi e prova alcuni capi, ma poi sfila con grembiule e babbucce e un mestolo in tasca, riceve una critica da Graziella per la quale è fuori tema, mentre altre due signore le fanno un elogio sul vestire e un voto non troppo alto da Giorgio. E’ il turno di Gemma che non si rivolge ad Anahi “perché non ne ha bisogno”, la stylist dice che si veste troppo da giovane e la boccia per la gioia di Tina, quindi la dama sfila sulle (www.mariadefilippi.it) note di “That’s amore” in casacca bianca e autoreggenti bianche con cuffietta in testa e scarpe rosse; Tina le dà 1, Marco la sufficienza, ma ci sono anche un 2 e un 10. Tina esce dalla studio e rientra per fare una parodia della sfilata di Gemma con tanto di dentatura ben in evidenza, quindi Gemma dopo aver battibeccato con Tina, va a cambiarsi. Tocca ad Anna Maria che si rivolge ad Anahi e sfila in abito bianco da chef con cappello multicolore e ottiene voti abbastanza alti tra cui il 10 di Giorgio, quindi Valentina che chiede l’aiuto di Anahi e sfila sulla stessa musica di Gemma in abito bianco con grembiule nero ricevendo parecchi 10 dal parterre maschile. La classifica vede vincitrice Valentina mentre Gemma è ultima e Tina non manca di sottolinearlo.

Terminata la sfilata, Maria fa vedere un filmato riepilogativo della scorsa puntata, quindi fa sistemare (www.mariadefilippi.it) Giorgio e Gemma al centro perché quest’ultima vuole rivedere l’esterna con lui di qualche tempo fa quando erano usciti a cena insieme e in quell’occasione parlavano di amore e lei tra le lacrime accettava con difficoltà il fatto che lui vedesse altre signore mentre la frequentava ma poi il tutto si concludeva con baci appassionati; in studio Gemma torna sulle parole di Giorgio della scorsa puntata quando con Astrid disse che avevano parlato di Freud accennando a questa esterna e viene ripresa da Tina e Gianni, mentre Giorgio espone le proprie ragioni riguardo a quei momenti precisando che non ha mai pensato che voleva farla passare per una donna non in grado di capire argomenti così “alti”. Giorgio lascia il posto a Michele davanti a Gemma, dopo il filmato trasmesso tratto dalla scorsa puntata, lei spiega che era trattenuta con lui per la differenza di età ma trovava che avesse delle labbra sensuali; il cavaliere interviene per dire che lui le aveva lasciato il suo numero di telefono per sette volte e lei lo aveva sempre rifiutato, ma oggi sembra che abbia cambiato idea; Michele rivela che Gemma, durante (www.mariadefilippi.it)un ballo, le aveva chiesto se avesse l’intenzione di “fare l’amore con lui”, tale frase solleva un vespaio di interpretazioni con Tina e Giorgio che non smettono di attaccarla, mentre Gemma cerca di difendersi spiegando che lo scopo di tale domanda fosse quello di sottolineare la differenza di età tra di loro, cosa che anche Michele conferma.

Maria fa entrare Cristina che si sta frequentando Michele e anche lei subito attacca Gemma ritenendola indifendibile e incoerente per aver cambiato idea nei confronti di Michele; la discussione si accende e alla fine Michele decide di ballare con Cristina. Due sedute al centro, si accomodano Anna Maria ed Emilio, quest’ultimo dice che si sentono spesso e parlano molto, c’è feeling ma il problema è la distanza; Anna Maria aggiunge che la sera prima si sono visti hanno bevuto un tè nel suo albergo e (www.mariadefilippi.it) hanno passato tre ore insieme piacevolmente, la dama vuole conoscerlo meglio e continuare la frequentazione nonostante Tina vorrebbe che andasse più al sodo, poi balla con lui. Tina rivela che Gemma ha ballato con Ruggiero, poi Sossio si alza pe spezzare una lancia a favore di Gemma e la discussione di prima riprende con gli interventi di Cristina e Giorgio; Tina intanto esce dallo studio e ritorna con la mummia a cui è stato aggiunto il cartello “tu faresti l’amore con me?” e che mostra a tutti gli uomini presenti in studio; Marco dal parterre interviene per sottolineare a suo dire l’ipocrisia di Gemma citando episodi di quando si frequentavano e lei replica che lui voleva andarci piano ed aspettare, mentre Cristina, rispondendo alla domanda di Maria, accetterebbe su uscisse con Michele anche se crede che sia una farsa perché sostiene che a lui Gemma non interessi. Giuseppe si siede al centro, va in onda un filmato con Margherita, 70enne vedova da quattro con due figli che voleva conoscerlo e poi quest’ultima lo raggiunge in studio, lui è contento, ha passato una giornata con lei e lei gli ha mostrato i luoghi che frequenta; Gianni sottolinea la sua giovane età rispetto a Giuseppe e Tina aggiunge che la signora non dimostra la propria, quindi i due ballano insieme.

Tre sedute al centro, Sossio di fronte a Sabrina e Carmen, Tina chiede a Sossio se farebbe l’amore con Gemma e lui è possibilista poi la stessa domanda viene rivolta al parterre maschile e tra loro Marco dà il suo assenso; si torna a Sossio, dice di essere stato raggiunto in hotel da Sabrina dopo la scorsa puntata, lui non le ha dato l’esclusiva e le ha detto che avrebbe potuto conoscere altre signore, qualche giorno dopo ha visto Carmen e con lei c’è stato un bacio, cosa di cui anche Sabrina era al corrente, ma anche tra lui e quest’ultima c’è stato qualcosa; Valentina dal parterre interviene rimproverando chi accetta l’atteggiamento di Sossio e quest’ultimo viene attaccato anche da altre signore e da Tina e al termine balla con Sabrina lasciandole scegliere di farlo con una bachata. Tina evidenzia che Michele e Gemma hanno ballato insieme e quest’ultima dice che hanno deciso di sentirsi per telefono. Giorgio è uscito con Astrid come si vede nell’esterna che va in onda subito dopo, i due cenano insieme e lei gli dice che Alfonso le ha chiesto di uscire, poi parlano di filosofia lui le chiede cosa sia l’amore e lei risponde “condivisione” mentre per lui è “dare” e si lasciano andare a qualche abbraccio.

Interpellata da Maria, Gemma dice che le esterne di Giorgio sembrano tutte uguali e questa non le ha trasmesso nulla di particolare e Giorgio ammette che stare nello stesso albergo nel quale andava con Gemma, gli ha (www.mariadefilippi.it) provocato delle belle sensazioni. Gemma sostiene che Giorgio quando le si avvicina le procura ancora qualche turbamento e, a domanda di Maria, uscirebbe ancora con lui e non a scopo di sola amicizia. Entra Astrid e si siede di fronte a Giorgio, dice si è sentita e vista una volta sia Alfonso che Giorgio e si trova bene con entrambi, Alfonso non è geloso essendo ancora in fase di conoscenza ma ammette che gli piace molto anche se si sente con altre due ragazze; Giorgio dice che è interessato a vedere Astrid e, a differenza di Alfonso, è un po’ geloso ma non gli dà fastidio che esca con il l’altro corteggiatore, si doveva vedere a Verona con lei ma poi all’ultimo momento è stato disdetto l’incontro e contano di rivedersi (www.mariadefilippi.it) per passare un fine settimana insieme. Ballano. Al centro Marco e quattro signore che arrivano per lui: Maria, parla poco di sé ma per lui rimane; Cinzia che vive da sola con tre gatti ex chef e appassionata di musica ma lui la saluta; Gabriella di Milano anch’essa mandata a casa e Raffaella di Roma che gli fa molti complimenti ma anche lei non rimane nonostante per lui abbia delle qualità. Marco balla con Maria”.