Emma Marrone ha un nuovo amore? Tutta la verità della cantante salentina

Emma Marrone ha trovato un nuovo amore? Il gossip sulla vita privata della cantante salentina continua. Sta volta, ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia è il settimanale Chi che riporta anche il nome del presunto fortunato.

EMMA MARRONE, LA VERITA’ SUL NUOVO AMORE

Secondo il settimanale Chi, Emma Marrone che ha deciso di andare a vivere con Elodie Di Patrizi, avrebbe finalmente trovato il nuovo amore. Il fortunato sarebbe un collega della cantante salentina. “La presenza di Tommaso Paradiso, cantante del gruppo “TheGiornalisti“, al party di Capodanno roganizzato da Emma Marrone, fa rumoreggiare su un flirt tra i due, che hanno cantato e sbocciato per tutta la sera in modo molto intimo” scrive Signorini su Chi. Tuttavia pare che il cantante non sia libero: “In realtà Paradiso risulterebbe fidanzato con Melissa Greta Marchetto, la spalla bionda di Nicola Savino a Quelli che è il calcio. Melissa, per mancanza di invito, era assente al party…”.

A smentire il gossipo ci ha pensato la stessa Emma Marrone che, su Facebook, ha smentito sia la presunta discussione con Maria De Filippi che la presenza di un nuovo fidanzato al suo fianco: “E anche oggi mi faccio due risate!“, ha scritto la cantante.