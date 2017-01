Will Smith protagonista del nuovo live-action Disney, “Dumbo”

Abbiamo amato Maleficient, adorato Cenerentola, applaudito Il Libro della Giungla e atteso con ansia La Bella e la Bestia, che uscirà questa primavera nei cinema. Fino ad ora, insomma, i live-action dei più amati cartoni animati Disney hanno riscosso un grande successo.

C’è grande attesa anche per quello di Dumbo, che sarà diretto niente meno che da Tim Burton. Il protagonista scelto per la pellicola è uno che di orecchie a sventola ne sa qualcosa: Will Smith. L’ex Principe di Bel-Air interpreterà il padre di due bambini che si affezionano a un elefante conosciuto durante una giornata al circo.

La sceneggiatura di Ehren Kruger promette bene, così come non vediamo l’ora di scoprire le versioni live-action di altri grandi classici sulle quali la Disney è già al lavoro: “Mulan”, “Il re Leone”, “Aladdin” e “Peter Pan”.