Cecilia Rodriguez racconta dei suoi terribili ex: «Botte e tradimenti»

» racconta Cecilia Rodriguez a Vanity Fair. La sorellina di Belen ovviamente si riferisce a Francesco Monte, ex protagonista di Uomini e Donne da anni legato felicemente alla showgirl argentina.

«È un uomo tranquillo, fedele e serio – racconta Cecilia – Eppure, ammetto che all’inizio della nostra storia non riuscivo a fidarmi del tutto di lui, visto le mie precedenti esperienze in amore. Ho controllato persino un paio di volte il suo telefonino, ma rincuorata dall’assenza di indizi di possibili bugie ho smesso di farlo».

Francesco le appare ancor più straordinario di quello che è viste le precedenti relazioni con uomini davvero orribili: «La mia vita sentimentale è stata disastrosa. A 15 anni mi sono innamorata di Carlos, un ventenne bellissimo, simpatico, intelligente. Peccato che nei tre anni insieme abbia sempre avuto un’altra relazione parallela alla nostra.A dirla tutta, le voci giravano da un po’. Solo che io ero ingenua e innamorata e visto che lo frequentavo tutti i giorni non potevo credere che conducesse una doppia vita. Mi sbagliavo, invece. Quando finalmente ho aperto gli occhi, ho troncato il rapporto».

E oltre al danno, Cecilia ha dovuto anche subire la beffa quando, un giorno, ha incontrato l’altra dolce metà di Carlos: «Ci siamo prese a botte. È successo qualche mese dopo che io e lui c’eravamo lasciati. Ironia della sorte, anche lei aveva chiuso con Carlos e si era messa insieme a un mio caro amico. Una sera nella discoteca del paese lei mi vede parlare con il suo nuovo ragazzo, si avvicina e mi spintona. Non ci ho visto più! Io la spintono a mia volta e mi ritrovo circondata da quattro fanciulle semi teppiste che mi fanno le feste. Risultato? Sono tornata a casa con il naso gonfio e sanguinante, in preda alla vergogna».

Ma non è finita qui, perché dopo Carlos è arrivato un altro poco di buono: «Mi sono messa insieme a un traditore seriale. Che ingenua. Mi faceva caricare il suo cellulare che conteneva evidenti tracce della sua doppia vita. Ho tollerato la situazione finché i messaggi non sono diventati davvero inequivocabili. Allora, nonostante lui non abbia mai confermato, gli ho detto addio».

Solo a quel punto Cecilia ha capito la lezione: «Ho perso attrazione per il genere “latin lover”: con loro prima o poi finisce male, mentre io in amore voglio tranquillità». E con Francesco Monte pare l’abbia finalmente trovata.