Isola dei famosi 2017, colpo di scena! Arriva l’annuncio ufficiale: l’inviato è proprio LUI!

Ora è davvero tutto pronto per l’Isola dei Famosi 2017 che prenderà il via il prossimo 30 gennaio su canale 5. Al timone del reality show di canale 5 ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi che, tuttavia, sarà affiancata da una squadra tutta nuova.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ECCO IL NUOVO INVIATO

La produzione dell’Isola dei Famosi 2017 è da tempo a lavoro per mettere su un cast di tutto rispetto. Nonostante le polemiche, in Honduras sbarcheranno Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile ma anche Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Natalie Caldonazzo e quasi sicuramente anche Giulia De Lellis. In attesa di scoprire tutti i nomi ufficiali dei naufraghi, a svelare le carte sono coloro che affiancheranno Alessia Marcuzzi in questa nuova avventura.

Dopo il forfait di Mara Venier e Alfonso Signorini, ad affiancare Alessia Marcuzzi ricoprendo il ruolo di opinionista sarà Vladimir Luxuria. Ad ufficializzare la presenza della Luxuria è stata la stessa Marcuzzi.” Ecco la mia nuova compagna di viaggio @vladimir_luxuria Sarà un’@isoladeifamosi intrigante e tutta da scoprire …. Daje tutta!!!”, scrive la bionda conduttrice.

A prendere il posto di Alvin, invece, sarà Stefano Bettarini, da oggi ufficialmente il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. “I suoi preziosi consigli eviteranno ai naufraghi pericolosi calci d’angolo… ⚽️ @stefanobettarin è il nuovo inviato dell’#Isola!”, si legge sul profilo ufficiale del reality.