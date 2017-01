L’Isola dei Famosi fa dietrofront: Wanna Marchi e figlia a rischio partecipazione

La prima puntata dell’, in onda il 30 gennaio 2017, è sempre più vicina. Eppure pare che il cast non sia ancora definitivo dato che due protagoniste molto discusse di quest’anno potrebbero non realizzare il loro sogno di riscatto.

Stiamo parlando di Wanna Marchi e Stefania Nobile, date per certe fino a poche ore fa ma oggi improvvisamente a rischio.

Tutta colpa di quel servizio di Striscia la Notizia (che da anni sta col fiato sul collo alle due showgirl) in cui è stato chiesto ai passanti cosa ne pensassero della partecipazione di Wanna e figlia all’Isola dei Famosi. La maggior parte degli intervistati si sono detti assolutamente contrari e molto delusi da Mediaset,non solo per la scelta di due ex galeotte, ma per aver selezionato proprio due donne ree di aver truffato migliaia di italiani che si erano affidati a loro in un momento di crisi.

Secondo Blogo, Mediaset starebbe pensando di cassare le due ex detenute e di ripiegare su qualche riserva, dunque. Intanto restano confermati i nomi di Natalie Caldonazzo, Giulio Base, Massimo Ceccherini, Raz Degan, Dayane Mello, Moreno Donadoni ed Eva Grimaldi.