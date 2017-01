Lucas Peracchi rompe il silenzio: la dura replica alla redazione di Uomini e Donne

Lucas Peracchi sbotta sui social. Dopo la decisione della redazione di Uomini e Donne di adire le vie legali per difendersi dai suoi attacchi, l’ex tronista ha deciso di difendersi replicando alle critiche e alle offese dei fans.

LUCAS PERACCHI, LA DURA REPLICA CONTRO UOMINI E DONNE

Dopo aver letto le critiche dei fans, Lucas Peracchi ha deciso di rispondere ai suoi followers. “Siccome non ho nulla da perdere perché quel mondo non fa per me, perché dovrei dire caz***e? A quale scopo? Io ho sempre lavorato e ne vado fiero, leccare il c**o non fa per me” ha fatto sapere l’ex tronista.

A difendere Lucas Peracchi è anche la sua fidanzata, Silvia che, sui social, si è scagliata contro chi critica il suo fidanzato. “Il video non mostra più di quanto avesse già dichiarato! Lo ammette tuttora di aver commesso un errore (ingenuamente) aiutato da terzi sicuramente molto più esperti di lui…” – ha fatto sapere Silvia che poi ha aggiunto – “Parlo io perché trovo davvero ridicolo e imbarazzante leggere commenti da dei perfetti sconosciuti che vivono in un mondo parallelo. Sputate veleno, criticate, insultata e in fin dei conti di Lucas conoscete solo il nome e l’errore fatto in tv (al quale l’hanno portato a fare). Prima di giudicare guardate la vostra vita, sfigati”.

Anche Tara Gabrieletto ha commentato la guerra tra Lucas Peracchi e la redazione di Uomini e Donne: “Preferisco non parlare come ho fatto per tutto questo tempo”.