Maria De Filippi a Sanremo, il pesantissimo attacco proprio da LUI: “Che show farebbe?”

Mentre il pubblico ha apprezzato la scelta di Carlo Conti di scegliere Maria De Filippi come compagna d’avventura per la conduzione del Fesival di Sanremo 2017, c’è chi non è d’accordo con tale scelta. Dopo l’ufficializzazione della presenza della regina di canale 5 sul palco del Teatro Ariston, è arrivato il duro attacco di un veterano della televisione italiana.

MARIA DE FILIPPI A SANREMO, IL DURO ATTACCO DI MAGALLI

Giancarlo Magalli è colui che ha puntato il dito contro la scelta di Carlo Conti di portare Maria De Filippi sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2017.