Maria De Filippi spaventa i fans: malore per la conduttrice

Malore per Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici e della prossima edizione del Festival Di Sanremo si sarebbe sentita poco bene costringendo la redazione di Uomini e Donne ad annullare la registrazione della nuova puntata del trono classico.

MARIA DE FILIPPI, MALORE PER LA REGINA DELLA TV

Secondo le ultime notizie che stanno circolando sul web, in quel di Cinecittà era tutto pronto per la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne dedicata ai tronisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Un malore improvviso della regina della televisione italiana, però, avrebbe costretto la redazione ad annullare la registrazione e a rinviare il tutto. Al momento non si sa ancora cosa sia successo ma sembra che la macchina di Uomini e Donne tornerà a lavoro domenica 15 gennaio.

In vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017, Maria De Filippi si starebbe portando avanti con le registrazioni di Uomini e Donne e di Amici. Il malore, dunque, sarà dovuto all’eccessivo lavoro? Ancora non ci sono notizie al riguardo ma i fans si sono subito stretti intorno alla conduttrice augurandole unapronta guarigione.