Marco Fantini contro Uomini e Donne? Parla Raffaella Mennoia

Dopo Lucas Peracchi, anche Marco Fantini si schiera contro Uomini e Donne? Assolutamente no! Nonostante i rumors che vorrebbero Marco Fantini e Beatrice Valli contro la redazione di Uomini e Donne, sui social spunta la verità.

MARCO FANTINI CONTRO UOMINI E DONNE? TUTTA LA VERITA’

Dopo essersi scelti, Marco Fantini e Beatrice Valli sono tornati raramente nello studio di Uomini e Donne. Negli ultimi mesi, nonostante siano state realizzate diverse puntate speciali dedicate alle coppie nate nel corso degli anni, Marco Fantini e Beatrice Valli non si sono mai presentati. I fans hanno puntato il dito contro la redazione di Uomini e Donne, rea di non invitare la coppia. Dopo mesi di indiscrezioni, a svelare la verità è Raffaella Mennoia.

“Marco e Bea sono stati invitati molte volte dalla redazione e non vengono per loro decisione. – ha svelato Raffaella, che ancora ha aggiunto – Ma verranno in seguito. credo dipenda dai molti impegni, ma anche questo è frequente da noi. Voi spesso date per scontato che dipenda da noi, ma quasi mai è così“.

A fare chiarezza ci ha pensato anche Marco Fantini che, intervenuto sui social, ha scritto: “Purtroppo in questo periodo sono occupato tutti i giorni per lavoro e non riesco a liberarmi… in futuro sicuramente ritorneremo dove tutto è iniziato. – ha dichiarato Marco, che ha concluso – Sorry, ma devo dare importanza al lavoro visto che nascerà un baby!”.