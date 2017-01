Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni quarta puntata: il passato tormenta Azzurra ed Emma, Monica e Valentina in guerra per Gabriele

Il convento di Che Dio ci aiuti 4 ha riaperto i battenti. Nonostante l’addio di Guido Corsi, interpretato da Lino Guanciale, che dopo il matrimonio con Azzurra è partito per Londra con il piccolo Davide, la fiction di Raiuno continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Il personaggio più amato resta sicuramente Azzurra che, rimasta a Fabriano per concludere il suo tirocinio prima di poter raggiungere Guido e Davide a Londra, ha ritrovato sua figlia, avuta quando aveva solo quindici anni.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

La quarta puntata di Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda domenica 22 gennaio, in prima serata su Raiuno. Nei nuovi episodi non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. nel primo episodio della quarta puntata di Che Dio Aiuti 4, intitolato “Di madre in figlia” vedremo Azzurra ed Emma alle prese con i traumi del passato mentre Monica cerca di conquistare Gabriele ma anche Valentina sembra aver messo gli occhi sul bel dottore.

Nel secondo episodio intitolato “Famiglia croce e delizia”, invece, vedremo Suor Angela e Azzurra occuparsi della difficile situazione di Laura e di suo fratello Luca, un sedicenne ridotto in stato vegetativo.