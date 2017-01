Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 21 gennaio: è passione tra Emilia e Cesar, Don Anselmo e Rosario in fin di vita

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 16 GENNAIO

Lucas è stato della presenza di Eliseo a Puente Vejo e così Severo, Carmelo e Sol decidono di svelare a lui e Candela il piano per liberarsi definitivamente dell’uomo. I Mella non accettano di vendere El Jaral a Francisca la quale arriva a minacciarli. La Montenegro, inoltre, ordina a Mauricio di sorvegliarli per scoprire qualcosa di più sulla sua vita. Cesar si dichiara a Emilia confermando così i sospetti di Alfonso che è scomparso.

IL SEGRETO 17 GENNAIO

Yolanda e Gabriel si trasferiscono al Jaral mentre Rosario, Ramiro e Alfonso vanno a vivere da Mariana e Nicolas. Emilia è molto lusingata dalle parole di Cesar e gli fa capire di apprezzarlo molto. Lucas convince Don Anselmo a ricoversi in ospedale mentre Hipolito decide di investire i suoi risparmi in una collezione di francobolli. Severo, Candela, Carmelo, Sol e Lucas decidono di agire contro Eliseo.

IL SEGRETO 18 GENNAIO

Raimundo capisce che tra Emilia e Cesar c’è qualcosa che va oltre la semplice amicizia e mette in guardia la figlia ricordandole quanto c’è di buono in Alfonso. Alfonso continua a combattere nel giro di scommesse clandestine e a nulla servono i rimproveri di Ramiro. Eulalia perte per Madrid e Fe teme di essere licenziata da Francisca. Lucas riceve delle brutte notizie sulla salute di Don Anselmo. Severo e Carmelo mettono in atto il piano contro Eliseo facendo arrivare a Puente Vejo Melisa, un’affascinante donna d’affari.

IL SEGRETO 19 GENNAIO

Francisca dice a Fe che se vuole continuare a lavorare per lei deve spiare gli Ulloa e i Castaneda e riferirle tutto. Melisa recita la parte della donna d’affari interessata ad acquistare il 40% delle fabbriche Santacruz ed Eliseo sembra cadere nella trappola. Dopo le minacce di Francisca ai Mella, Raimundo corre in loro aiuto.

IL SEGRETO 20 GENNAIO

Eliseo picchia Sol e poi va da Francisca chiedendole di aiutare a distruggere Severo. Ramiro riesce a fermare il combattimento che vede Alfonso perdente e gravemente ferito. Fe rivela ad Emilia il ricatto che sta ricevendo da Francisca. Raimundo parla con la figlia la quale gli dice che non intende tornare con Alfonso e che vede il proprio futuro con Cesar. Don Anselmo è sempre in ospedale e tutti gli abitanti di Puente Vejo sono preoccupati per lui. Francisca si reca da Severo.

IL SEGRETO 21 GENNAIO

Francisca prova in tutti i modi a mettere in cattiva luce i Mella agli occhi di Severo il quale non cade nella trappola della Montenegro. Sol cerca di nascondere i lividi che ha sul viso ma Lucas scopre tutto e, furioso, si reca da Eliseo. A Puente Vejo arriva Don Berengario, il parroco che affiancherà Don Anselmo, gravemente malato. Emilia e Cesar si scambiano il primo bacio mentre Rosario segue di nascosto Alfonso e nel tentativo di difenderlo viene aggredita e resta gravemente ferita.