Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, dopo la rottura arriva il colpo di scena?

Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda sono due dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne. La storia d’amore tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha fatto sognare i fans. Almeno fino a poche settimane fa quando, con una serie di post pubblicati sui social, c’era stato l’annuncio implicito della rottura. Nelle ultime ore, però, c’è stato un colpo di scena.

ANDREA CERIOLI E VALENTINA RAPISARDA DI NUOVO INSIEME?

Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, dopo aver superato una prima crisi erano tornati insieme. Nelle scorse settimane, però, qualcosa si è rotto nuovamente. Andrea Cerioli e Valentina, infatti, senza annunciarlo ufficialmente, hanno rivelato ai fans di essersi lasciati. Post e commenti sui social, infatti, non lasciavano dubbi. Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa che potrebbe cambiare nuovamente tutto.

Valentina Rapisarda, sotto un video pubblicato da Andrea Cerioli su Instagram Stories, come scrive Gossip e Tv, ha lasciato un commento che, non solo non è passato inosservato ai fasn ma ha scatenato anche il loro entusiasmo.

“Ti amo” avrebbe scritto Valentina Rapisarda aggiungendo un nuovo capitolo alla storia. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, hanno deciso di riprovarci?