Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 gennaio: Bill toglie il figlio a Katie, guerra alla Forrester tra Ridge e Rick

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 16 GENNAIO

Thomas cerca di far capire a Steffy i suoi veri sentimenti ma la sorella gli dice che è felice con Wyatt, che lo ama davvero e che il ritorno di Liam non ha cambiato le cose. Brooke, arrivata a casa di Liam, resta sola con Katie la quale implora la sorella di dirle la verità perché non può continuare a vivere così. Brooke, a malincuore, ammette la relazione con Bill.

BEAUTIFUL 17 GENNAIO

Brooke cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Katie la quale le dice che non perdonerà mai nè lei nè Bill. Liam va da Steffy e le dice che suo padre ha tradito Katie con Brooke e che quindi lui si sente autorizzato a non rispettare più il suo matrimonio con Wyatt.

BEAUTIFUL 18 GENNAIO

Katie dice a Bill che sa della sua relazione con Brooke. I due litigano e così Bill dice ad Alisson di portare via Will. Katie implora Bill di riportarle il figlio ma inutilmente. Quinn si reca ancora da Eric e i due fanno l’amore in ufficio. Liam dice a Wyatt della relazione del padre con Brooke. Wyatt dice a Liam di non usare la cosa per minacciare il suo matrimonio con Steffy.

BEAUTIFUL 19 GENNAIO

Durante una riunione alla Forrester, Ridge dice a tutti che Douglas non è suo figlio ma di Thomas. Rick approfitta della situazione per riavere la sua posizione alla Forrester ma Eric prende tempo. Quinn rivela a Deacon della sua relazione con Eric.

BEAUTIFUL 20 GENNAIO

Durante la riunione in cui Ridge ha rivelato la verità sulla paternità di Douglas, gli animi si scaldano. Rick vorrebbe essere nominato amministratore delegato ma anche Steffy comincia a pensare a quella carica. Eric si sfoga con Quinn che gli suggerisce di diventare lui amministratore delegato dell’azienda.

BEAUTIFUL 21 GENNAIO

I rapporti tra Bill e Liam sono ai minimi storici. Steffy, non conoscendo il nome della donna che sta frequentando Eric, esorta il nonno a vivere liberamente la sua vita. Ridge viene sollevato dall’incarico di amministratore delegato e al suo posto subentra Eric.