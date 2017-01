Quelli che il Calcio: l’esilarante imitazione di Alessandro Borghese (VIDEO)

Il giovane e talentuoso Edoardo Ferrario ha vestito i panni dello chef Alessandro Borghese (conduttore su Sky di 4 Ristoranti nonché giudice di Junior MasterChef) nella puntata di ieri, domenica 15 gennaio, di Quelli che il Calcio.

Un’imitazione riuscitissima ed esilarante: con quel sorriso stampato in faccia, la sciarpetta modaiola, gli occhialoni neri e quella ‘C’ di “champagne”, Edoardo ha proposto un Alessandro Borghese molto simile all’originale ma reso più divertente da un’insana passione per… le donne.

“La mia non nasce come una passione, ma come un bisogno – ha esordito Alessandro-Edoardo – mi ricordo che quando avevo 15 anni, in classe mia c’era questa ragazzetta che mi piaceva molto… Non sapevo come invitarla a casa, così le ho detto: ‘vieni da me che ti preparo una pastasciutta’. Questa cazzata della pastasciutta ha funzionato e da lì ho capito che la mia passione sarebbe sempre stata… (facendo un gesto piuttosto esaustivo) la cucina“.