Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, mega villa sul Lago di Garda: ecco come sarà!

Il Lago di Garda continua ad attirare i vip. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, infatti, sono pronti a trasferirsi andando a vivere in una mega villa.

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI, MEGA VILLA SUL LAGO DI GARDA

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sposati dal 2014 e genitori delle piccole Sole e Celeste, come scrive Brescia Today, un paio di anni fa aveva acquistato un terreno edificabile a Gaino, frazione di Toscolano Maderno. In questi giorni, la coppia avrebbe ricevuto dal Comune l’autorizzazione per la costruzione di una villa unifamiliare.

Come scrive Brescia Today, sono ancora pochi i dettagli sulla villa che ospiterà Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e la loro famiglia ma sembra che avrà una piscina interna e una vista spettacolare sul Lago.

Al momento, la coppia vive a Bergamo ma avrebbe deciso di trasferirsi presto in un posto magico. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono gli unici vip a cedere al fascino del Lago. I lavori dovrebbero cominciare nei prossimi mesi. La showgirl svizzera e il marito, dunque, avrebbero deciso di continuare a crescere le loro bambine in un posto tranquillo ma meraviglioso.