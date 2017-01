Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo spiazzano: le parole al veleno!

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo continuano ad essere felici e innamorati. La coppia, nonostante stia insieme da poco più di un mese, è già andata a convivere e, ad oggi, non appare affatto pentita della scelta. Felici della vita insieme, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono lasciati andare a delle dichiarazioni a sorpresa.

RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO, LE PAROLE CONTRO MARTINA LUCHENA

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno rilasciato un’intervista ai microfoni del programma in onda su radio Radio e condotto da Giada Di Miceli “Non succederà più”. “Scegliere Camilla è stata una scelta più di vita che di ragazza, io ho scelto quella più simile a me” ha dichiarato Riccardo che qualora Camilla non fosse scesa non avrebbe saputo chi scegliere – “Non saprei proprio dirlo. Alcuni aspetti del carattere di Martina mi piacevano, non sono ipocrita quindi non posso dire di no. Ringrazio il cielo allora che sia arrivata Camilla”.

Su Martina Luchena: “Inizialmente di lei mi avevano colpito alcuni lati del suo carattere che poi purtroppo con l’andare avanti del trono si sono rivelati di facciata. – ha dichiarato Gismondi, continuando – All’inizio era solo lei la corteggiatrice di punta e quindi per lei è stata abbastanza facile andare avanti. – e ancora – Quanto è arrivata Camilla si è sentita minacciata; non credo che lei sia stupida, aveva capito che non poteva essere la mia scelta, ma d’altronde quando vedi la lucina rossa davanti rimani comunque seduto”.

Anche Camilla Mangiapelo si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla sua ex rivale: “Secondo me lei ha gioccato sporco nell’ultima parte del percorso, non è buttando fango sugli altri che si emerge“.