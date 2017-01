Serena Grandi: “Per le mie nozze ho già perso 15 kg, ecco come”

58 anni e non sentirli: Serena Grandi non ha nessuna intenzione di fare una vita da pensionata, e anzi, ha appena cominciato una nuova dieta e sta per sposarsi.

Il fortunato è Luca Iacomoni, che il giorno delle nozze vedrà venirsi incontro una donna decisamente diversa (almeno fisicamente) da quella di cui si è innamorato: “Ho già perso quindici chili ma a dir la verità se ne perdessi ancora due sarei la donna più felice del mondo – ha confessato l’attrice a Novella 2000 – Adesso sto seguendo la dieta del Dottor Lemme, anche se non è detto che la continui. Adesso mi alzo presto la mattina, cammino molto, non mangio più carne, ma solo pesce“.

Dopo la fine del suo matrimonio con Beppe Ercole, Serena non sembrava intenzionata a ricominciare da capo, ma la sua amata madre, morte di recente, è riuscita a convincerla prima di andarsene: “Luca mi ha chiesto si sposarlo quasi subito, ma io, reduce dal matrimonio con Beppe, ho avuto paura e ho detto di no. Poi, prima che mia madre improvvisamente ci lasciasse, lei mi ha fatto cambiare idea: ‘È la seconda volta che ti chiede la mano, è ora’. La accontenterò, realizzando questo sogno“.