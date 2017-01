Una Vita, anticipazioni dal 16 al 20 gennaio: Teresa incontra Cayetana, Trini scopre il segreto di Lourdes

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 16 GENNAIO

Le domestiche scoprono che Casilda ha fatto dormire Martin in soffitta. Lourdes continua le sue manovre ma Trini scopre nelle sue tasche la ricevuta di un vaglia postale di 3mila pesetas per un certo Fidencio Cabreras in Argentina. Maximiliano e Pablo fanno una sorpresa a Leanor facendo stampare il suo romanzo “Servire e tacere”.

UNA VITA 17 GENNAIO

Mauro rivela a Teresa la sua vera identità ma i ricordi del passato sono troppo dolorosi per lei e non vuole sentire nulla. Mauro dice a Cayetana di aver arrestato Gubern e dalla sua reazione capisce che ha avuto dei rapporti con lui. Trini racconta a Victor ciò che ha scoperto su Lourdes. Ramon, ubriaco, dice a Lourdes che erano più vicini prima del suo ritorno.

UNA VITA 18 GENNAIO

Leonor distribuisce le prime copie del romanzo in soffitta. Il dottor Malia dice a Rosina che dovrà andare a Berlino e che se vorrà farsi operare dovrà farlo entro la prossima settimana. Cayetana torna dal Palazzo Realee raconta che riceverà la visita della Regina. Durante la cena per i soldati, Teresa si presenta ad Acacias. Appena vede Cayetana comincia a ricordare i momenti della sua infanzia.

UNA VITA 19 GENNAIO

Lourdes sorprese Fabiana a frugare nei suoi cassetti e la sottopone ad un interrogatorio minacciando di licenziarla. Ramon prende le difese di Fabiana ma chiede di sapere il vero motivo per cui stava frugando nei cassetti. Cayetana chiede a Celia di estorcere a Felipe informazioni su Mauro.

UNA VITA 20 GENNAIO

Servante cerca di sfruttare i soldati per fargli fare il suo lavoro ma Susana lo smaschera. Le signore di Acacias si preparano per la visita della Regina. Lourdes cerca di far capire a Victor che Maria Luisa non prova più nulla per lui.