Giulia De Lellis dice no all’Isola dei Famosi 2017: il motivo è un dolce segreto?

Giulia De Lellis ha deciso di dire no all’Isola dei Famosi 2017. La partecipazione della fidanzata di Andrea Damante al reality show di canale 5 che partirà il prossimo 30 gennaio con Alessia Marcuzzi a dirigere tutta la macchina sembrava certa ma qualcosa è cambiato negli ultimi giorni.

GIULIA DE LELLIS, QUAL E’ IL MOTIVO DEL NO ALL’ISOLA?

Al momento non ci sono notizie ufficiali su Giulia De Lellis. Come si legge su Gossip e Tv, infatti, la notizia dell’assenza della De Lellis all’Isola dei Famosi potrebbe essere un espediente della produzione per fare una sorpresa ai fans durante la prima puntata. Dall’altra parte, invece, dietro il presunto no di Giulia De Lellis potrebbero esserci altri motivi.

Dopo essere stati separati durante la partecipazione di Andrea Damante al Grande Fratello Vip, d’accordo con il suo fidanzato, Giulia De Lellis potrebbe aver deciso di non partecipare al reality per non allonanarsi nuovamente dalui. Dall’altra parte, però, dietro il presunto rifiuto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe esserci un dolce segreto. Giulia, dunque, è forse in dolce attesa? A preparare lo scoop è Verissimo che potrebbe svelare tutto sulla fidanzata di Andrea Damante nella puntata di sabato 21 gennaio.