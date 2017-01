Giulia De Lellis è incinta: arriva l’annuncio ufficiale?

Non ci sarebbero più dubbi sullo stato interessante di Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante sarebbe in dolce attesa. Dopo aver rinunciato all’Isola dei Famosi, ci sarebbe la conferma ufficiale sul dolce segreto di Giulia De Lellis.

GIULIA DE LELLIS INCINTA

La presenza di Giulia De Lellis all’Isola dei Famosi 2017 era data per certa. Il suo rifiuto ha così scatenato una serie di rumors con gli addetti ai lavori che hanno cominciato a cercare i motivi del rifiuto improvviso della fidanzata di Andrea Damante a partere per l’Honduras. Tra le varie ipotesi c’era proprio la probabile gravidanza che, oggi, è stata confermata dal portale di Alfonso Signorini, 361magazine.

Secondo quanto si legge sul noto portale, Giulia sarebbe al terzo mese di gravidanza. La fidanzata di Andrea Damantr avrebbe scoperto di essere in dolce attesa sottoponendosi alle analisi necessarie prima della partenza per l’Isola dei Famosi. La scoperta avrebbe così convinto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a rinunciare al reality show di canale 5. Da parte di Giulia De Lellis e Andrea Damante non c’è ancora nessuna dichiarazione.