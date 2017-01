La nuova hit di Chiara Ferragni: “Io sono Chiara F e tu che c***o vuoi, ti vesti all’OVS”

Il buon Fedez è riuscito a lanciare l’amico Rovazzi, autore del tormentone “Andiamo a comandare”, ma non è un mago. Solo con la magia, infatti, potrebbe riuscire nella stessa impresa con la sua Chiara Ferragni.

Lo prova l’ultimo video pubblicato dal trio Fedez-Rovazzi-Ferragni, in cui quest’ultima, dalla sua enorme e straboccante cabina armadio, si improvvisa rapper di successo lanciando un nuovo tormentone che parte con un antipatico “Io sono Chiara F e tu che ca**o vuoi, che ti vesti all’OVS?“.

Trattasi ovviamente di uno scherzo, un video divertente girato dai tre amici in un momento di cazzeggio tra un impegno e l’altro. E per fortuna, perché la bella fashion blogger avrà tante doti ma certo non si può dire che sappia cantare (o tanto meno rappare)!

Il riferimento a #Tony Effe, uno dei membri della Dark Polo Gang, è subito chiaro. La domanda sorge spontanea: considerando la guerra tra rapper in atto di cui è protagonista, Fedez ha intenzione di inimicarsi tutti, ma proprio tutti i suoi colleghi?