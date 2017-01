L’oroscopo del giorno di Paolo Fox: un nuovo amore per il Toro

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su radio Latte e Miele. Vediamo cosa ci dicono le stelle oggi…

Ariete

La Luna si trova in opposizione a Giove questo implica che sarete confusi per un paio di giorni, una tendenza che potrebbe andare avanti per le prossime settimane. Se volete portare avanti un progetto, dovrete lottare. In amore si aprono 4 mesi di grande forza e sperimentazione. I rapporti inutili potrebbero essere cancellati.

Toro

Giornata sì per le scelte che devono essere sempre oculate. Occhio ai passi falsi, soprattutto se gestite un’attività: le vostre scelte non sono appoggiate da tutti. La situazione sentimentale è importante, i nuovi amori sono favoriti.

Gemelli

Ancora una giornata di stress, non riuscite a fare tutto e non per colpa vostra, ma per i ritardi degli altri. La vostra pazienza ha un limite e Saturno in opposizione ha limitato i vostri sfoghi. Attenzione all’amore, gennaio è un mese particolari. Occhio ai legami con Toro e Scorpione.

Cancro

Volete vivere emozioni, il vostro è il segno delle grandi passioni e condivisioni. Lasciate un po’ di autonomia al partner. Avete bisogno di spazi di solitudine, dovete isolarvi e capire voi stessi per agire al meglio: è importante prendere una pausa. Prima dei prossimi tre mesi non dovete fare passi falsi, in primavera ci saranno grandi cambiamenti. In amore, è probabile che finirete per mettere alle strette qualcuno.

Leone

A dicembre avete avuto una crisi d’amore, ora siete molto ostinati. Se qualcuno tenta di sfuggire, cercate di recuperare, ma dovete capire se il gioco vale la candela. Le azioni dirette partono da febbraio. Per i cuori solitari, tra qualche settimana si apre uno scenario migliore.

Vergine

Avete bisogno di continuità e sicurezza. Ultimamente avete avuto troppi progetti, ora dovete portare le vostre energie su una sola direzione. Venerdì e sabato sono giornate migliori, ma in questo momento cercate una nuova strada da percorrere: potreste recuperare una vecchia idea di lavoro e rimetterla in gioco. L’amore va in secondo piano.

Bilancia

Da una parte avete tanta volontà e voglia d’amare, dall’altra siete più diffidenti che mai. Dovete essere cauti nei rapporti con gli altri, state puntando i piedi da un po’. Nei legami con Ariete e Capricorno ci sono delle tensioni. Fino a giovedì prestate maggiore attenzione.

Scorpione

Giornata sotto tono ma sempre interessante per i contatti e le nuove proposte. Iniziate a mettervi in gioco, entro autunno arrivano grandi cambiamenti. Qualcuno finalmente sta bene, ma soprattutto può incontrare persone che fanno stare bene.

Sagittario

In genere siete ottimisti, ma ultimamente la positività non si è rivelata. Avete però affrontato i problemi molto bene. Gennaio non è un mese facile per i sentimenti perché siete stanchi e agitati. I prossimi giorni sono di recupero. Da febbraio arrivano occasioni migliori per i cuori solitari.

Capricorno

C’è da portare avanti un taglio netto. La necessità di cambiare strategie è importante. L’amore chiede chiarezza. Oggi e domani un po’ di stanchezza si fa sentire. Nei rapporti con Scorpione e Pesci, ci vuole pazienza.

Acquario

Settimana utile al recupero psico-fisico. Le feste sono state giornate tese e di disagio. State cercando di recuperare il tempo perduto. In generale dovreste stare attenti anche all’aspetto economico. I nuovi incontri sono fortunati.

Pesci

Avete una buona forza, dovete evitare di lamentarvi e pensare che le cose non vadano bene. Non siate negativi e reagite agli stati di disagio. Gli amori che partono e ripartono adesso sono molto importanti. Non perdetevi d’animo, chi ha una storia d’amore bella potrebbe fare grandi progetti.